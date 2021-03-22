去年底司法院大法官作成799號解釋，認定《刑事訴訟法》及《性侵害犯罪防治法》，沒有讓性侵犯向法院提出停止治療聲請，可以親自或委任律師到庭陳述意見，不符合《憲法》正當法律程序，此部分違憲，2年內要修法，司法院已開會研擬修法。

為落實釋字799號解釋內容，司法院召開強制治療程序規範諮詢會議，邀請審、檢、辯、學、台灣司法精神醫學會、行政院、法務部、衛生福利部及全國律師聯合會代表等橫跨法學與醫學、理論與實務、本國與外國領域的專家，共同研討相關修法方向及內容。

會議多數委員贊同草案依釋字第799號解釋之精神，將正當法律程序保障範圍，除強制治療外，亦擴及保安處分，並依限制人身自由程度之不同，制定相應之適當程序，揭示正當法律程序層級化之保障。

此外，多數委員亦贊同本草案將辯護倚賴權保障範圍，從無法為完全之陳述之有身心障礙情形受處分者，擴及法院認為有必要之情形，亦得為無辯護人之受處分人指定辯護人，並給予受處分人及其辯護人、輔佐人陳述意見機會之規定。

(中時 )