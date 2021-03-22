倪安東和管罄交往至今感情甜蜜，她約莫4年前因介入倪安東婚姻而鬧上法院，管罄當時以35萬元和倪安東的前妻達成和解，倪安東與前妻離婚後，管罄正式扶正，兩人交往，曾數度被直擊一起外出、互動親暱，不時在臉書曬出他們同框合照，大方放閃；倪安東今凌晨在IG發文，感謝女友管罄一路相伴：「與你在一起的每一天都是美麗的冒險，我愛你Kris Kobra Kuan，感謝你對我的幫助。」

倪安東自節目《超級星光大道》出道，獨具嗓音令人印象深刻，星途大好，未料他2017年被爆與管罄外遇，好男人形象一夕變成劈腿渣男，倪安東的妻子Vivi當時直接告上法院，最後以離婚收場。管罄除了賠錢，形象也遭到重挫，幾乎沒有在於螢光幕前曝光，不過倪安東依舊把她扶正，小倆口低調交往，管罄去年也在熬過風波之後，推出創作單曲〈有一種回憶叫我不想再記起〉回歸樂壇，倪安東還現身她的生日演唱會給予支持。

(中時 )