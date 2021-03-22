星座專家白瑜因在媒體揭露前夫外遇，被前夫控告加重誹謗，台北地檢署起訴。台北地院今（22日）開庭，白瑜在經紀人陪同下現身，她表示，受訪分享她的婚姻觀、人生觀，是為了鼓勵單親爸媽擺脫過去，走好新的人生之路，並沒有要誹謗前夫的意思。

開庭之前，白瑜先與張姓前夫的律師進行調解，但未成功。開庭時，白瑜否認犯罪，指起訴書內容有錯誤，與她受訪時所說的原意有些不同。她確實曾因張男半夜接到女生電話，與張男起爭執，也有看到其他女生在臉書標記張男的臉貼臉照片，甚至有同事看過張男撐傘摟著其他女生的照片，她並有張男親筆簽名的悔過書，內容提及與不同女生曖昧的事。

但白瑜強調，她受訪以及在節目上說的內容，目的是要告訴單親父母們，無論遇到什麼事，一切都會過去，「我們可以靠自己走出來」，並沒有誹謗張男的意思。

張男的律師駁斥，白瑜並無提出證據證明言論內容為真，且無論是真是假，這只牽涉個人隱私，與公益無關，在新聞報導刊出後，張男曾傳訊及發存證信函，白瑜卻又上節目談及此事，張男因此確診精神疾病，甚至丟了工作，對張男傷害非常大。

庭後，白瑜受訪說，她原本跟張男是在同一間IT公司工作，後來為什麼換成現在的工作，會讓大家好奇，因此才會分享她個人心路歷程，在感情上多少都有認為自己對、或相處上做錯的部分，造成大家沒有緣分，要怎麼結束過去，重新站起來，如何把人生過好，鼓勵單親爸媽們不要再糾結過去，才是她受訪的目的。

白瑜表示，對於前夫是否外遇的事情，已不方便再多談，但還是想跟對方和解，因為他們之前的關係滿好的，和解條件也希望能以小孩為重，會尊重前夫意願。

(中時 )