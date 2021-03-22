陸委會主委邱太三22日上午列席立法院第10屆第3會期內政委員會第6次全體委員會議，立委張宏陸質詢，國台辦稱邱太三日前稱「九二共識」已在台灣引發爭議，建議兩岸雙方可創造「建設性的模糊」，是「文字遊戲」，邱太三回應，他希望兩岸交流不要設有框架、進行有意義的對話，並稱「大陸文字遊戲的操作比任何國家都強」。

面對邱太三拋出兩岸交流「春暖花開」、「建設性模糊」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，重申九二共識是兩岸關係「定海神針」，若以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨繼續打算玩弄「文字遊戲」，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

邱太三今表示，他希望以善意的理解、務實的態度兩個原則來面對兩岸交流，進行有意義的對話，呼籲對岸不要強加設定框架，並稱如果中共一定要軍事威脅台灣，是不公平、不厚道之舉，並回應國台辦「大陸文字遊戲的操作比任何國家都強」。

而對於立委陳明文質詢「什麼是春暖花開、有意義的對話？」，邱太三則說，對大陸沒有惡意，希望兩岸關係和緩、改善，雙方都要共同努力，至於春暖花開，邱稱兩岸關係是雙方的，大陸也需要評估其政策的效益，是否有達到預期的效益。

陳明文表示，中共將舉辦「20大」，今年很關鍵，若不打開僵局之後恐怕很難突破，邱回應，兩岸交流開放也需因應國際情勢、疫情，很難做直接的論定。

陳明文追問，邱太三日前向大陸喊話，將展開「後疫情兩岸交流、開放商務交流」等，宣布到現在，陸方是否有正式的回應？邱太三說，目前還未有正式的回應。陳明文最後表示，今年很關鍵，希望兩岸關係軟化、打開僵局。

(中時 )