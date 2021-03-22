台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，今（22）日起全台醫護開放接種，行政院長蘇貞昌一早就赴台大打全台第一針，陪同的衛福部長陳時中也一併施打。不過打疫苗過程卻不開放拍攝，也遭質疑造假，對此，前外交官介文汲直言是「為德不卒」，蘇貞昌既然要帶頭，應該要大大方方；而比起他國高官都公開施打，蘇貞昌此舉也創下國際先例。

介文汲在王淺秋的廣播節目「千秋萬事」表示，蘇貞昌既然要帶頭施打、要有示範作用，應該要大大方方，讓鏡頭拍一下，會比較具有說服力。介文汲說，一般幕僚都會建議長官，打疫苗就是要有示範作用，要做全套，今日這樣真的是留給大家很多想像空間，為何不開大門走大路？讓大家看看打了什麼疫苗、針是不是扎到他的手臂上。

「這有點考驗我們的智商」，介文汲稱，政府常常丟一些狀況出來，讓人百思不解，不往負面想都很難，當然希望都能正面看待，但打個疫苗搞得那麼複雜，且一開始陳時中顯然是不想打，說自己已經做了國產疫苗的實驗了。

在全世界，都是該國家政府的頭號人物出來帶頭打疫苗，但今天蘇貞昌出來是第幾號人物？介文汲質疑，有總統、副總統，而五院院長都是平等的，用政府裡面的第三號人物出來打疫苗，那一號、二號人物為什麼不打？並舉例美國總統拜登，打疫苗時就是大大方方；英國女皇高齡90幾歲，跟她先生也是公開打，如此看來，台灣又創下國際先例了。

雖打疫苗過程沒有開放媒體拍攝，不過隨後除了行政院提供相關照片外，蘇貞昌也在臉書PO出打疫苗的照片，表示在專家小組建議、台大醫院協助下，早上已經接種第一劑COVID-19疫苗，並強調，「有政府請安心」。

蘇貞昌注射疫苗畫面。(行政院提供)

(中時新聞網)