這種事真的氣人！泰國小姐銅牌得主、現年33歲的女星西里拉帕斯(Sirilapas Kongtrakarn)，平時經常透過社群分享生活點滴與美照，但本月20日，她卻帶來讓人憤怒的消息，西里拉帕斯透露在某餐廳上廁所突然發現有人偷拍，她機警追了出去，發現犯人竟是一名警察，而報案後警方的處理讓她氣炸，此事曝光後在網路上引發熱議。

據《泰國頭條新聞》報導，女星西里拉帕斯前天突在臉書po文，透露本月6日晚間11點半左右，她在曼谷某餐廳上廁所，進入廁間時覺得被人尾隨，接著竟發現對方行動更進一步，竟然偷拍她上廁所。

對方發現自己事跡敗露，馬上逃跑，西里拉帕斯立刻追了出去，看見可疑男子搭上一輛警車逃離現場，疑似是名警察，她也隨即請餐廳調出監視畫面，馬上到當地警局報案。

西里拉帕斯透露她在當天就報警了，不料直到3月20號都沒下文，氣到公佈監視器畫面截圖，痛批警方不守本質，沒保護無辜民眾，「為何我們連基本的安全都不能擁有？」，強調若不是自己警覺心強，不然可能受到更大的傷害，此事很快在網路上引爆輿論，曼谷京畿警察署副署長這才出面表示，已調查出嫌犯確實是警察，但對方否認犯案，警方已扣押嫌犯的手機，如果查證屬實，必定追究到底，並且將之革職。

(中時新聞網)