弘光護理生實習發現藥瓶難開啟，研發專用開瓶器。（陳淑娥攝）

弘光科大護理系二技生實習期間發現開啟小藥瓶時，必須找剪刀或螺絲起子十分麻煩，不小心還會受傷，並有可能汙染藥物。4位學生設計一款不傷手，又可增進工作效率藥瓶開瓶器，提升護理品質。

學生陳毓伶、黃楹芳、陳姿君及吳姿岑相繼到醫院實習，發現臨床護理師開藥瓶的不便，在老廖怡珍師指導下，進行「一手hold住，保證平『瓶』全開」專題研究，開發新型藥瓶開瓶器。

她們先進行問卷調查，結果顯示護理人員常用剪刀、螺絲起子、美工刀、鐵尺、釘書機、筆開啟鋁片緊鎖的藥瓶，有時忙碌中找不到適合工具，可能不慎戳傷手，或因開啟器具不乾淨可能汙染藥物。

陳毓伶指出，目前臨床上藥瓶有兩款，一款廠商有自行設計專屬的開瓶器，但是一款沒有。實習時發現，不是每一台護理車都有能開啟瓶的器具，就算找到了，有的器具可能生鏽會造成藥物污染，因此去年9月開始想這個題目，花3個月時間研發製作。

陳毓伶說，作品改版過3次，第一次設計時沒有考量到藥瓶瓶口大小及角度，有很多藥瓶無法打開，於是改版設計第二款，第二款改成爪子按壓式開瓶器，但是發現需要對準藥瓶才能開啟，浪費太多時間，經過討論後，最後把第一版拿來再改版，把瓶子寬度考量進去，由推片及固定底座組合而成，使用3D列印完成製作。

吳姿岑表示，實習時遇上工作上的不便利，得想辦法克服，才會花心思設計工具來解決工作上遇上的難題。作品體積小，可以隨時放在護理人員身上，不會造成工作上的不便，還能避免被扎傷，更能提升護理品質與工作效率，經過老師建議，考慮去申請專利。

護理學院院長陳淑齡表示，該院每年舉辦專題研究實作實證競賽，讓學生在臨床上發現問題時，能夠主動釐清問題，進一步解決問題，奠定學生進入職場實證的護理能力，也統整學生所學的專業知識，訓練批判性思考，這組學生能夠在實習期間發現問題，進而創新研發設計出作品，成功找到解決之道，非常棒。

(中時 )