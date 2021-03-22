共享電動機車平台WeMo Scooter宣布，結合都會享樂線上即時預訂第一品牌FunNow，網羅85個火鍋品牌，共計超過145間火鍋店，即日起透過FunNow預訂火鍋節限定方案，就送免費WeMo Scooter騎乘金，讓消費者獨享騎乘優惠直達火鍋店，WeMo Scooter會員更享專屬100元折價券。

WeMo Scooter指出，透過共享交通與即時預訂平台攜手一起創造新風貌，打造全台最大火鍋節，一起騎綠色共享機車吃鍋去。

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(工商 )

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