WeMo結盟FunNow 火鍋節送騎乘金 12:382021/03/22 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共享電動機車平台WeMo Scooter宣布，結合都會享樂線上即時預訂第一品牌FunNow，網羅85個火鍋品牌，共計超過145間火鍋店，即日起透過FunNow預訂火鍋節限定方案，就送免費WeMo Scooter騎乘金，讓消費者獨享騎乘優惠直達火鍋店，WeMo Scooter會員更享專屬100元折價券。 WeMo Scooter指出，透過共享交通與即時預訂平台攜手一起創造新風貌，打造全台最大火鍋節，一起騎綠色共享機車吃鍋去。 日月潭自行車嘉年華 踩踏樂遊 難忘珍奶小籠包BBZ撂中文愛台灣 (工商 ) #WeMo #火鍋 #Scooter #FunNow #騎乘金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐金 獲利表現穩健 04:102021/03/21 證券．權證 台南萬曆媽FASHION遶境 全身行頭近百萬 04:102021/03/21 焦點要聞 女騎士自撞電線桿飛落水溝不治 抽血測酒精竟高達1.08毫克 10:482021/03/22 社會 挑對洗衣機 節能又省錢 04:102021/03/22 時尚消費 國泰金法說 關注投資新布局 04:102021/03/21 專題周報 國泰金 補漲空間可期 04:102021/03/21 證券．權證 霸氣男給584萬聘金只求58萬回禮 未婚妻開箱氣炸報警 11:262021/03/22 社會 原民運登場 最速男楊俊瀚摘金 04:102021/03/21 地方新聞 傻勁閨密2／宮廟混混戀上酒店妹攜手做公益 騎樓擺桌椅輔導弱勢童 07:342021/03/22 社會 《基金》322水資源日 藍金商機搭趨勢順風車 09:432021/03/22 財經 新北蘇花車禍 亡者家屬捐復康巴士 04:102021/03/22 地方新聞 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 配息開獎！這檔殖利率衝8％ 網狂喊下周跟進華碩噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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