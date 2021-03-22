共享電動機車平台WeMo Scooter宣布，擴大北高交通轉乘計畫，繼悠遊卡、格上租車與統聯客運後，攜手策略合作夥伴台灣高鐵，即日起即於ibon售票系統網站購買高鐵WeMo Scooter 高雄聯票，內容包含「高鐵來回車票八折與 WeMo Scooter 36小時騎乘，適用出發日期為3月29日起，去程訖站/回程起站限為高鐵左營站，來回四天內，可於高雄地區使用WeMo Scooter 36小時服務，透過高鐵與共享機車的銜接搭配，提高在地交通力。

WeMo Scooter指出，提供高鐵左營站信府地上專屬免費停車場，出高鐵站步行3分鐘就可直接租用共享機車便利服務，再加上高雄在地輕軌、捷運、火車、公共巴士等多種四通八達大眾交通運輸，可以來一趟不一樣的高雄小旅行，解鎖私藏觀光景點，吃遍港都美食。

WeMo Scooter指出，除與台灣高鐵合作外，WeMo Scooter也結合汽車租賃服務格上Go Smart，二輪串連四輪往來更城市大街小巷；更與統聯客運合作，串連北高重點城市，統聯客運消費者還可獨享共享機車小時租九五折優惠。

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