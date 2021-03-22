46歲知名女星謝金燕，擁有凍齡外表與超逆天的好身材，使她人氣始終居高不下。近日謝金燕忙著準備雲林「110全中運」選手之夜的表演舞台，除了積極投入練唱外，也時常在個人IG上更新近況，並曬出超狂的腹肌曲線，讓粉絲們看傻了眼。

謝金燕出道多年，保養得宜，不僅外貌宛如少女般細緻透亮，就連身材都超不科學，加上一雙大長腿，使她只要一PO文便能吸引注意。昨日(3/21) 謝金燕在公開的貼文中表示「這照片我看到了堅持…雖然過程中也曾想放棄堅持不容易我想要更好的自己！#happysunday#更好的自己#我看到麥克雞」，並附上一張自拍照。只見她畫著精緻的妝容，並穿上一件灰色短版上衣，搭配黑色休閒褲，以「上帝視角」自拍，使超狂的4塊腹肌曲線一覽無遺，令網友看了忍不住大讚「炫腹女神」、「姊姊好有毅力，身材超美」、「超級近距離看過這腹肌 猛猛der」，好友黃小柔也被釣出留言「立馬放下我的泡麵」，成功引發話題。

謝金燕過去曾以《癡情一場空》、《含淚跳恰恰》、《苦酒落喉》、《月彎彎》、《造飛機》等多首經典抒情台語歌曲紅遍大街小巷，2002年將專輯加入電音曲風後，更成功開創台語歌曲新局面，陸續推出跳針舞曲《姊姊》、《蹦X趴》，奠定「台灣電音女神」的地位，去年10月謝金燕也再度突破風格，推出繞舌電音單曲《TURN口罩》MV，以結合時事的歌詞創作與前衛的人體藝術造型，顛覆所有人的想像，大受好評。

接下來，謝金燕也將於4月份登上「110年雲林全中運」選手之夜的表演舞台，與歌手周湯豪一同現身為選手們加油，令粉絲們相當期待。

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(中時新聞網)