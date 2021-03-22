為提升醫護人員施打AZ疫苗的信心，陽大附醫院長楊純豪（左）率先接種。（李忠一攝）

AZ疫苗今天（22日）正式打開，宜蘭縣雖然有醫護人員持觀望態度，但陽明交通大學附設醫院院長楊純豪，今天在醫院率先接種，他強調，等疫苗等了那麼久，能成為第一批真的很安心也很榮幸，也相信還沒施打的醫護人員，在觀察幾天後會樂意施打。

宜蘭縣首批AZ疫苗是給1200名醫護施打第一劑，今天宜蘭地區的第一針是在羅東聖母醫院，陽大附醫是在上午11時由院長率先施打，首日估計有54人完成接種。

楊純豪說，他期待疫苗很久了，國外有些死亡案例其實跟背景死亡率差不多，德國、歐盟他們又開放開始打，陽大附醫是專責醫院，我們盡快建立醫院的群體免疫，讓自己安全也讓別人安全。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，1200人的第二劑疫苗中央會再補充過來，事實上血栓正常人也會產生，國外的資料並沒有超過預期值，盼疫苗盡快施打完畢；隨醫院院長、行政院長、衛福部長等人施打後，相信大家會建立起對疫苗的信心。

(中時 )