高市衛生局長黃志中（左）、高醫院長鍾飲文（右）帶頭施打AZ疫苗。（柯宗緯攝）

高市原本僅有4家醫院、8000多劑，但今天再增配1000劑，總共有9700劑，同步在高醫等5家醫院開打。（柯宗緯攝）

國內AZ疫苗今（22）日開打，高市原本僅有4家醫院、8000多劑，但今天再增配1000劑，總共有9700劑，同步在高醫、義大、榮總、長庚、小港5家醫院開打。衛生局長黃志中早上與高醫院長鍾飲文帶頭施打，呼籲直接與間接照護的醫護人員踴躍施打。

衛生局統計，高市23家A1、A2類直接與間接照護個案的優先接種醫療人員總計約2萬2575人，此次獲配9700劑疫苗，依照醫療人員意願，以逐日接種540劑推估約2至3周可完成接種，不足部分將再向中央申請調撥。

據了解，原本中央公布的首波施打名單，高醫並不在內。鍾飲文表示，原來中央根據A1、A2疫苗狀況配送，但高醫是高雄非常重要的醫學中心，因此院方向中央及高市衛生局反應，感謝CDC及衛生局協助後加入此波施打行列，而院內醫護人員施打意願比例與全國差不多。

黃志中本來今早要赴高雄榮總施打疫苗，但昨天臨時喊卡，今早又突然發布行程，告知將前往高醫注射，行程變變變挨批。他向外界致歉並解釋，主要是因高市有新增一例境外移入登革熱案例，他因視察疫情而更改行程。

黃志中今施打完疫苗後直說，感覺跟一般打流感疫苗差不多，還需要再觀察。鍾飲文也說，因為是皮下注射，「沒有很痠」，但為了安全起見要觀察30分鐘，但疫苗可能會有局部痠痛、紅腫，輕微發燒，但施打完鼓勵多喝開水、多休息。

(中時 )