國民黨立委陳玉珍上禮拜在衛環委員會突襲表決通過成立「疫苗採購調閱小組」，本周輪到民進黨立委陳瑩輪值召委，民進黨主張程序瑕疵，強勢表決刪除該案。國民黨則質疑是要包庇護航其中不當的利益輸送，更批民進黨這種做法是濫用國會多數暴力。

國民黨團書記長鄭麗文批評，民進黨上午演出反民主荒謬大戲，民主遊戲規則被民進黨踐踏，上禮拜的程序明明毫無瑕疵，是民進黨自己人數不足，表決失敗，「見笑轉生氣」，今天才靠多數暴力反悔，還硬拗沒看清楚提案，「他們根本沒在現場怎麼看？」

鄭麗文強調，提案在現場都說明了，衛福部也表達了意見，「要看不懂的人永遠都看不懂，是不識字嗎？」議事錄確定是開會事實通過的結果，有異議就調錄影帶，怎麼可以多數暴力否決發生的議事錄，那以後豈不是天下大亂，所有通過的都可以多數暴力否決？民進黨少數時用暴力，多數時用多數暴力，「民進黨就是暴力黨。」

國民黨團總召費鴻泰表示，去年底東洋說可以買到BNT3000萬劑，他當時還質詢過，東洋是成本31賣給衛福部38塊錢含冷鏈，結果媒體披露有一個民進黨「吳姓立委」介入，一劑變成要賣45還不含冷鏈。

國民黨立委鄭正鈐也說，之前衛環委員會開的秘密會議，根本是沒有秘密的秘密會議，陳時中講到採購案件結束後，會向立院報告，如果這可能涉及貪腐人謀不臧，有特定人士想把手伸進採購案、發國難財的事件，現在如果正在進行中，身為立委還不監督，等到木已成舟只能追究責任？能防患於未然為何執政黨要擋？

費鴻泰強調，國民黨團沒有哪一個立委去介入疫苗採購，更不可能介入大陸疫苗採購，要不要買哪種疫苗，都是陳時中決定，不知道綠營去給國民黨抹黑抹紅什麼意思？其實就是想轉移話題，讓大家不再去討論民進黨介入採購，民進黨在發國難財的事情。

(中時 )