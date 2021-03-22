半導體供應商瑞薩電子（Renesas Electronics）的工廠上周五發生火災，投資人擔心晶片缺貨問題將更加惡化，使汽車生產進一步受創，由汽車股領跌，周一日股重挫。

日經225指數點早盤重挫1.82%，收在29,248.90點，即將測試在29,108點附近的50日移動均線主要支撐區。

東證一部指數晨收跌1.11%，為1,989.96點，失守上周五創下的30日新高，若早盤跌勢不變，該大盤指數今天將為連漲9天的升勢畫下句點。

日經指數的表現持續落後東證一部，因上周五日本央行決定其購買資產計畫將剔除與日經指數聯動的ETF基金。

瑞薩一度下挫5.5%，該主要車用半導體供應商表示，遭火災損壞的工廠需要至少1個月時間才能重啟運作，並示警汽車製造商未來約1個月將面臨晶片供應吃緊。

交通運輸設備股指數應聲重挫逾2%，給日股帶來最大的拖累。本田汽車跌與日產汽車均跌約3%，汽車零件製造商電裝（Denso）跌逾4%，豐田汽車跌2%。

日經指數的重量級權值股持續受到日本央行只購買東證聯動ETF基金的決定打擊，迅銷與發那科下挫逾3%。

(時報資訊)