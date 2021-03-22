不動產代銷業者海悅(2348)每股擬配發7元現金股利，現金殖利率在6％以上，但因政府嚴打炒房，房市氛圍不佳，賣壓蜂擁而出，股價開低後一度探至跌停板，隨後雖奮力打開，但跌幅仍在9%左右。

海悅2020年合併營收37.48億元、營業淨利16.35億元、稅後淨利13.88億元，年增率分別為116.13％、183.11％與145.58％，EPS 15.1元，營收、獲利再創歷史新高。海悅董事會決議每股擬配發現金股利7元、股票股利1元，亦通過辦理現金增資發行甲種特別股，為優化財務結構，發行總額上限新台幣12億元整。

展望今年，海悅前2月合併營收8.08億元，年增率133.93％，首季營運表現可期，第2季還有不少即將進場銷售的代銷建案，總計全台合計在手建案總銷金額逾千億元。

海悅轉投資佈局獲利穩健，自2019年持有10％贊富建設的股權其所興建的「敦南寓邸」認列業外損益，以及認列持有20％鉅陞建設之業外投資收益1.04億元，並隨著鉅陞建設（聯陞持有100％之子公司）於2020年至2022年依建案完工交屋並陸續認列收入，未來三年公司都將有穩定的轉投資收益。

(時報資訊)