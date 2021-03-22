老爺知(5704)受惠國旅爆發帶動度假型休閒飯店需求，2020年第四季淡季營運續處高檔，稅後淨利0.24億元創歷史第3高，每股盈餘（EPS）0.62元。累計全年營收4.31億元、稅後淨利0.93億元、每股盈餘2.41元，締造齊創新高的「三高」佳績。

老爺知董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.2元，金額創歷年次高，盈餘配發率91.29％。以19日收盤價34.9元計算，現金殖利率達6.3％。公司將於6月30日召開股東常會。

老爺知董事會通過2020年財報，營收創4.31億元新高、年增達21.99％，毛利率46.62％、營益率20.7％，分創近12年高點及歷史次高。稅後淨利0.93億元、年增達近1.82倍，每股盈餘2.41元，較前年0.86元三級跳，雙創歷史新高。

以此推算，老爺知去年第四季營收1.24億元，僅季減2.66％、年增達29.38％，改寫歷史次高。毛利率49.68％、為近12年高點，營益率23.82％，低於第三季25.59％、優於前年同期11.53％。

在營收規模及本業獲利大致持穩高檔下，老爺知去年第四季稅後淨利0.24億元，雖季減19.88％、仍年增達1.69倍，改寫歷史第三高。每股盈餘0.62元，低於第三季0.77元、優於前年同期0.23元，則創歷史次高。

老爺知去年首季營運暢旺，雖受疫情衝擊使3、4月營收明顯衰退，但5月起打底回升，上半年營運仍維持成長。隨著國內疫情趨緩、邊境管制帶動國旅大爆發，下半年營運動能顯著跳升，第三季營運創「四高」佳績，第四季表現亦持穩高檔。

(時報資訊)