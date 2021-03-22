記憶體品牌廣穎(4973)公布2020年正式財報，每股盈餘1.15元；經董事會(19日)決議通過配發每股1元現金股利。

廣穎電通2020年合併營收43.70億元，年增13.7%，毛利率年減3.14個百分點至12.56%；營業淨利0.49億元；全年獲利0.73億元，年減約23.6%，每股盈餘1.15元。

廣穎去年第三季營運落底，去年第四季營收12.32億元，年增15%，季增5.6%；單季稅後淨利0.26億元，年增三位數達107.7%，表現不俗，主要貢獻來自SSD及DRAM銷售暢旺、全球電商市場市占不斷提升。

廣穎電通董事會19日決議通過配發每股1元現金股利。以今早股價25.1元計，殖利率約3.98%。

從營運面來看2020年廣穎經營景況，雖去年一整年持續受疫情影響，使通路經濟活動諸多停滯，但宅經濟商機趁勢崛起，使電商購物市場持續擴大，廣穎於全球電商市場市占率不斷提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，持續正向發展。

另一方面，廣穎近年逐步降低新興市場銷售比重，轉而進攻美國、歐洲、日本等先進國家市場，逐步調整營運體質。同時，展開多角化經營策略，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，持續挹注營收。

展望今年，廣穎將持續在全球各市場深耕經營，致力各產品線均衡發展，發揮產品設計的實力，以自有品牌行銷全球；廣穎不以盲目擴充市場為目的，而是以品牌創新領導市場之技術服務、發掘及推廣高附加價值之產品為營運策略。

(時報資訊)