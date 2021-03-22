22日，日股走弱，早盤更是一度大跌超過500點。此時，日本央行出來說話了。基於現行殖利率曲線控制政策下，日央行試著將寬鬆工具更賦予伸縮性與持久性，行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）直接表態，會繼續在市場買入ETF(指數股票型基金)，但目前沒有要賣出的意思。

黑田東彥22日上午，至日本上議院財委會發表講話，對ETF購買的審議計畫，將使日本央行能夠，更具伸縮性且更有效地繼續執行寬鬆政策。

19日，日本央行曾調整自己政策工具，取消每年6兆日圓約551.3億美元左右，也就是不再定時定額購買ETF金融商品。

日本央行補充，目前只有在市場不穩定時才會介入，至於2020年所訂投入最高金額為12兆日圓，是在新冠疫情剛爆發，日股當時暴跌而言。

對於日本通膨目標值，日本央行還是堅持要看到2％才行。因為，這是全球使然，並不是日本特立獨行。同時，也可讓日幣波動不會太大，在全球能更加穩定。

日本財務大臣麻生太郎(Taro Aso)對日本央行最新談話，也是敲邊鼓地贊成，認為包括買入ETF在內等政策工具，都是合宜合度在進行。

(時報資訊)