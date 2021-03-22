搶攻清連假國旅商機近在眼前，北投麗禧溫泉酒店自4月1日起推出「2021一泊二食專案」，雙人專案價15,950元起，暢享初春的山林溫泉美食之旅，同步也為小資族推出「春夏一日遊專案」，備受網紅喜愛的雙人湯屋搭配下午茶專案2,800元起。

配合清明連假「寒食節」習俗，北投麗禧特別打造應景潤餅餐車，凡於4月3日至4日入住之貴賓，可於早餐時段享受潤餅餐車桌邊服務，提供七種內餡與傳統現刨花生磚，貴賓可自選喜愛的食材，製成專屬潤餅，創造獨特過節氛圍。

位於北投區制高點，北投麗禧溫泉酒店佔地超過千坪，僅打造66間客房，只為了留給貴賓接近大自然、寬敞舒適的空間，基本房型「雅緻山景客房」即有15坪大空間與私人陽台，每房內皆具備觀音石打造的冷熱泡湯池，可恣意在房內享受翠綠樹林與來自源頭第一口的純淨白磺泉。

北投麗禧「2021一泊二食專案」雙人價15,950元起，可入住雅緻山景房一晚，於270度三面環景餐廳享受豐盛晨之光早餐與任選雍翠庭或歐陸餐廳1,880元晚間套餐2客。其中以台菜著稱的雍翠庭主打「經典龍蝦套餐」，生猛的波士頓龍蝦剖半蒸熟後，淋上鹹香帶甜味的干燒醬佐伊麵，與彈牙的龍蝦肉完美搭配，湯品「桑拿牛肋排」則嚴選美國Prime等級翼板牛肉鋪上特製石鍋、淋上滾燙高湯約兩分鐘後，即可品嘗軟嫩牛肉與清甜湯頭，盡享山林之中絕妙饗宴。

北投麗禧「春夏一日遊專案」，主打雙人90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐2客，售價3,300元；也可選擇雙人90分鐘獨立湯屋搭配麗禧下午茶2客，專案售價2,800元，不住宿也可自在享受北投溫泉輕旅行。若想享受一個人的山林微旅行，亦可選擇露天風呂（大眾湯）搭配單人午間套餐，售價2,200元，或露天風呂（大眾湯）搭配單人麗禧下午茶，售價1,950元(原價2,625元)，靜享一人賦閒時光。

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