開發金控旗下凱基證券獲頒國際專業財經媒體-財資雜誌《The Asset》2020年評鑑「台灣最佳併購財務顧問」(Best M&A adviser)，這已是第二度獲殊榮，且凱基證券在台灣併購財務顧問市場之承作案件數量排名，已連6年蟬聯市場第一，堪稱台灣併購財務顧問第一品牌。

凱基證券具豐富的承銷及籌資經驗，並長期深耕財務顧問領域，協助客戶進行產業資源整合。2020年在新冠肺炎疫情影響下，凱基證券仍成功協助日本上市公司Hakuhodo Incorporated完成百分之百收購格威傳媒案，於跨國併購業務上扮演重要推手。

而在國內併購案件上，凱基證券承辦同欣電子併購勝麗案、臻鼎投控併購先豐通訊案、晶電與隆達合組投控公司案，大聯大投控投資文曄及台驊投控案、友達光電投資凌華科技案、興采實業投資聚紡案；另亦協助康聯-KY私有化及和碩收購鎧勝-KY之組織重組案，協助企業推動轉型升級，追求永續經營發展。

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