搭雙層觀光巴士到故宮博物院「參見」宋、元、明不同朝代的帝后，在專人解說下了解古時候宮廷畫家筆下的皇帝皇后，如何透過容顏、姿態、服飾、座具、屏風、圖案等種種安排，展現威儀和「權力」。同時，並可以加價就近到故宮晶華飲宴中心「港點吃到飽」，且由專人教做「仕女豆沙包」，將文化結合出遊，打造充實而豐富的春日小旅行。

以上是台北晶華酒店「春遊故宮．帝后之旅」住房專案的主要內容。鑑於正在舉辦「權力的形狀-南薰殿帝后像特展」的故宮博物院，是旅客遊台北「最想造訪的景點」，更是防疫期間全球五大博物館中「唯一正常營運」者，加上「南薰殿帝后像特展」中25件展品，每一件都是「國寶級」的重要古代文物，堪稱「歷代帝后全明星大集合」，為此，台北晶華酒店結合餐飲、住宿、觀光巴士、觀展、專人導覽解說，以及美食DIY課程，打造藝文主題套裝度假小旅行專案，提供知識性的國旅新選擇。

台北晶華酒店「春遊故宮·帝后之旅」，每人每晚2,990元起即可入住豪華客房，每周六、日由雙層觀光巴士帶領出發，邀請專家老師導覽特展、加價1000元可到「故宮晶華」港點吃到飽、並DIY動手製仕女豆沙包專屬甜點，第二天並在酒店享用自助早餐。晶華酒店官網訂房，再享高鐵車票折扣優惠

「南薰殿」位於紫禁城外朝西路、武英殿西南，清朝時為安奉歷代帝後及賢臣圖像的地方，是故宮少數至今仍保留明代原形的建築之一。「南薰殿帝后像特展」主要展品就是歷代「帝后像」。故宮博物院簡介中指出，帝后像經常單純被當作歷史人物的插圖，殊不知，帝后像本身，就是權力所凝結出來的一種「形狀」，本次展覽就是精選原藏於南薰殿的歷代帝后像，將他們並列在一起，希望藉由不同時代的畫家作品，讓參觀者在畫像上，透過容顏、姿態、服飾、座具、屏風、圖案等種種安排，看見帝后的威儀，並藉專人解說了解背後代表的「權力」。

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