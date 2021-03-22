水情吃緊！旱災中央災害應變中心將於本周召開最新水情會議，由於目前苦盼不到春雨，可能要啟動最壞的準備、工業用水節水率恐再上調至15％，預計當天水情會議後的記者會後，會宣布因應水情變化的最新措施。

經濟部長王美花22日赴立法院經濟委員會針對「中南部水庫乾涸以及水源調度問題、耗水費分產業別開徵、再生水廠供水量檢討」進行報告。王美花指出，目前蓄水率低於二成以下的水庫，包括寶山、寶二、永和山、鯉魚潭、德基、曾文水庫。據經濟部的資料顯示，全台最大的曾文水庫目前蓄水率只剩下15.4％，新竹科學園區的「水脈」寶二水庫也只剩下9.1％，主要供給大台中的德基水庫蓄水率更是僅6.3％，

王美花指出，為提前因應降雨持續偏少的最快情境，經濟部已啟動進一步強化整備抗旱水源，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水廠周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作。

(工商 )