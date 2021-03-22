綜合外媒報導，大陸造車新勢力三巨頭－蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車已接洽投行籌備回港上市事宜。

其中蔚來已聯繫瑞士信貸和摩根士丹利，將在香港發售總股本的5％。據消息人士透露，蔚來還可能到A股進行上市。小鵬聯繫了美銀和摩根士丹利，理想則正在與高盛和瑞銀合作，兩者預計在第三季度完成上市，募資10億～20億美元。目前，小鵬拒絕就此消息置評，理想和蔚來暫未作出回復。

路透早前報導，隨著中美關係緊繃，汽車之家、百度等美股中概股掀起返港二次上市潮，也讓造車新三雄加快赴港上市腳步。據稱，2020年中在美股上市的小鵬汽車、理想汽車可能會選擇在香港進行雙重主要上市（Dual Primary Listing）。知情人士並透露，上述三家汽車商一直在和顧問就上市事宜進行接洽，最快可能在2021年中啟動上市交易，希望藉此掌握亞洲潛在投資者不斷增長的需求。

(工商 )