俄羅斯外長拉夫羅夫應中國國務委員兼外長王毅邀請，22日起一連兩日訪問中國。值得注意的是，俄國外長本次訪問中國時間正好在3月19日中美「2＋2」高層對話之後，鑑於雙方當時劍拔弩張的談話氣氛，外界普遍認為，透露出中國亟欲聯手國際夥伴以對抗美國的意圖。

拉夫羅夫接受中國官媒專訪時稱，國際局勢正發生深刻變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強，但以美國為首的一些西方國家試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治的支配地位，將自己的意志和要求強加別國。作為回應，俄中正聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及其一體化組織之間開展廣泛的協作。

拉夫羅夫又表示，俄中關係處於歷史上最好時期，形容中國是真正的戰略夥伴和志同道合者，兩國相互信任和尊重的對話，在國際舞臺合作，對全球和地區局勢發揮穩定性作用。

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