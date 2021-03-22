澳洲東南部今天遭遇另一波密集降雨，使雪梨北部「百年難得一見」的洪患更加惡化，數以千計民眾接獲命令撤離、200多間學校宣布停課。

法新社報導，連日洪患已造成澳洲人口最多的新南威爾斯州沿海地區大範圍淹水，雪梨西北部邊郊正遭逢官員所說可能是數十年來最嚴重洪患。

一年前，新南威爾斯州才因氣候變遷發生空前未見的叢林野火，此前當地經歷久旱，迫使雪梨實施限水措施。

新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）在此次洪患中首當其衝、受災最劇，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布當地遭逢「百年一遇」的災難。

據路透社報導，過去3天持續降雨讓新南威爾斯州河水暴漲，造成大面積破壞，迫使當局下令要求民眾大規模撤離。

新南威爾斯州緊急服務處昨晚推文表示：「可能比1961年11月以來的任何水患都要嚴重。」當局預估這樣的劇烈天氣將持續到24日。

電視和社群媒體畫面顯示，快速流動的滾滾洪水讓房屋隨波逐流，還沖走車輛和農場牲口，淹沒道路、橋樑、房舍和農場。

緊急服務官員向當地媒體表示，截至目前，新南威爾斯州各地已有1萬8000名民眾接獲撤離命令。

雖然目前並未傳出人員死傷，不過當局仍警告可能會出現「威脅生命」的情況。

官員向天空新聞澳洲台（Sky News Australia）表示，自這場洪患危機開始以來，國家緊急救難服務處（SES）已接獲8700通求援電話，其中超過2000通是在過去24小時。

教育當局表示，有200多間學校停課，包括部分在洪患中遭到破壞的學校。

(中央社)