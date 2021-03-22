花蓮縣衛生局長朱家祥到接種現場關心狀況，不過他說，「所有首長都不是第一線人員，不應該第一個來施打」，因此今天無接種。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院今早約有22位醫護人員接種疫苗，含院長林欣榮、副院長王志鴻、及急診、外科、內科、護理部等各科醫護人員，經30分鐘觀察評估後目前大家皆無出現不適症狀。（羅亦晽攝）

國內AZ疫苗今天開打，花蓮慈濟醫院及門諾醫院分別分配到1400劑及600劑疫苗，慈院院長林欣榮今上午10點許率領22名有意願施打第一線醫護人員接種，花蓮縣衛生局長朱家祥也到場關心施打狀況，強調「預防疾病最好的方式就是施打疫苗」。

慈院表示，據統計院內暴露風險等級1、2級人員共約1250人，因此中央疫情指揮中心撥下1400劑疫苗，今天早上約有22位醫護人員接種疫苗，含院長林欣榮、副院長王志鴻、羅慶徽，及急診、外科、內科、護理部等各科醫護人員，且大家經30分鐘觀察評估後皆無出現不適症狀。

林欣榮率先接種AZ疫苗，他說，接種疫苗是防疫正常一環，經專業醫護評估後，對於施打疫苗沒有過度的緊張，希望藉自己帶頭接種疫苗，讓院內第一線醫護人員接種時更安心。施打後即在觀察室休息30分鐘，期間無出現任何異狀。

急診部醫師張新施打時表示無感，面對記者詢問為何想要施打，他說，「急診是醫療第一線人員，我們不能倒」，每種疫苗都有副作用，不過可以增強防護力，保護自己也保護病人，因此才會在第一時間施打。

「因院方規定才來接種」麻醉部醫師楊曜臨接種時開玩笑地說，今天接種完後肯定會被派去支援插管等工作，不過他仍相信施打完後抵抗力也會增加。

其中此次施打最年輕者為22歲護理師黃智偉，他說，因相信防疫專家評估與疫情指揮中心建議才來接種，施打後沒有特別的感覺，「希望能先有抗體保護自己，這樣也能更好的保護病人」。

「預防疾病最好的方式就是施打疫苗」，朱家祥說，針對整體疫苗來講安全性很高，雖有負面新聞，感覺施打後會伴隨一些併發症，但這些均須通過專家學者進一步評估，用科學證明是否真有相關性後才能定論，否則很容易將接種者自身疾病和疫苗連結在一起產生問題。

面對記者詢問今天是否會在慈院接種，朱家祥強調，所有首長都不是第一線人員，不應該第一個來施打，目前的防疫政策也不會因為施打而有所改變，他相信國產疫苗將在不久時間出現，「當自己能自製國產疫苗後，對疫情一定有更好防護效果」。

(中時 )