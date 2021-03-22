右腳踝高位扭傷且陷入無限期缺陣窘境的「小皇帝」詹姆斯，22日全程穿著保護靴坐在鳳凰城客場場邊，無奈看著自己好友太陽後衛「CP3」保羅交出11分、13助攻與10籃板的本季首次大三元，生涯助攻更成功破萬，幫助太陽111比94輕取湖人，也把湖人擠到西區第3。

頓失詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星坐鎮的湖人，一開賽就被太陽打出10比2，甚至來到次節，一度落後到18分之多，關鍵出在湖人進攻手感太差，特別是在三分外線，更守不住戴文布克與艾頓，打完上半場，湖人44比59大幅落後。

來到第3節，保羅高拋艾頓空中第一時間灌籃，完成生涯第1萬次助攻，成為NBA史上第6位生涯助攻破萬球員，隨後保羅更在場上穿針引線，幫助太陽維持穩定領先優勢，來到最後兩分鐘更把領先擴大到16分，場上大局提前底定。

除了保羅生涯助攻次數破萬的紀錄夜，戴文布克與艾頓各拿26分，克勞德也拿11分，布瑞吉斯10分，太陽先發5人得分全都上雙；湖人以哈瑞爾23分、10籃板表現最佳，但他罰8中3，薛洛德也拿22分，荷頓塔克17分，庫茲馬13分。

(中時 )