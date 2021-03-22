台鐵「夏威夷炒飯便當」(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

大陸暫緩進口台灣鳳梨，台灣各界掀起一波「吃鳳梨挺農民」熱潮，台鐵便當也不例外！台鐵車勤七堵餐務室推出「黃金梅花豬排特色便當」，完美結合鳳梨與梅花豬肉，22日首賣當日限量贈送主廚手作天然鳳梨果乾；另台鐵台中餐務室推出「夏威夷炒飯便當」，只賣60元親民銅板價。

台鐵車勤部七堵餐務室代理經理闕明宏及王營養師受訪表示，七堵餐務室運用台灣在地食材研發鳳梨新菜色，鳳梨入菜開胃又提鮮、解膩，「黃金梅花豬排」特色便當採用上等國產梅花豬肉為主菜，先將梅花豬肉預炸上色定型，放入秘製醬汁醃製，切厚片放入烤箱，烤好後，鋪上鳳梨果泥及乳酪絲炙燒。配菜也加入烘烤鳳梨及蔬菜，另搭配玉子燒、雙色地瓜球、花菜及醬燒杏鮑菇，便當配色繽紛，鳳梨果香口感清新，並少油、少鹽調理，享受美味時也能吃得清爽無負擔。22日上午11點起於台鐵台北車站1樓台鐵夢工場獨賣，季節限定「黃金梅花豬排」特色便當1個100元，每日中午限量供應50個。

台鐵台中餐務室挺農民則推出「夏威夷炒飯便當」，台中餐務室經理江國聖及鄒營養師受訪表示，平民料理炒飯融入熱帶水果鳳梨，香甜多汁的鳳梨拌入炒飯大火拌炒，酸酸甜甜解膩開胃。21日起在台鐵便當台中店、台鐵便當高鐵台中店（新烏日）開賣，每日中午限量100個，只賣親民銅板價60元。

(旺報 )