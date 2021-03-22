南韓28歲女歌手Doma與吉他手金建宇（音譯，김건우）組成樂團Doma，以一曲《Doma 0.5》出道，擁有一票死忠粉絲，年初才剛舉辦小型公演，名氣正要上升之際，卻傳出離世的噩耗，家屬22日將進行屍檢，目前死亡原因尚未公開，消息一出，令外界十分震驚。
Doma長相甜美，加上獨特聲線讓她很快就受到矚目，2020年還獲得配唱電視劇主題曲的機會，2月也宣布喜訊，將和其他歌手合作的歌曲，然而19日卻驟逝，死訊傳出後，震撼演藝圈，目前官方並無多交代Doma的死因，僅透露今日會進行屍檢。
吉他手金建宇也文證實消息，「還沒整理好狀況，所以只有告知幾位朋友，昨天（3月19日）Doma姐姐去世了，星期一應該會在全州舉辦葬禮，如果有更詳細的資訊屆時再跟大家說。」而Doma的歌手好友YOZOH（慎秀瑨）也悼念，「悲傷的夜晚，希望故人安息」。
(中時新聞網)
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