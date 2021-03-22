淡海輕軌第二期藍海線工程規畫行經淡水水岸，「反輕軌進老街水岸行動聯盟」質疑，淡水渡船頭旁有座108年歷史燈杆，恐因工程遭受破壞，日前已提報文化資產，爭取保留；捷運局回應，燈塔若涉及文資保存會依法辦理，此外，金色水岸寬度多為15米，燈杆路段僅留11.4米可供輕軌通行。

淡水金色水岸渡船頭旁，有座108年歷史的燈杆，雖引導船隻入港功能被取代，「彩虹燈杆」仍被視為重要地標；新北市捷運局推動淡海輕軌第二期藍海線，18日會勘釐清燈杆權屬，遭「反輕軌進老街水岸行動聯盟」質疑，未通知文化局，不尊重文化。

反輕軌進老街水岸行動聯盟指出，高約13米渡船頭燈杆曾發出紅定光，與淡水鼻頭街山崙另一座綠定光燈桿，一同引導船隻出港與歸航，但鼻頭街綠定光燈桿早已拆除，目前僅存渡船頭燈杆見證淡水港口歷史發展，地方目前已提報燈杆為文化資產，爭取原地保留。

新北市捷運工程局綜合規畫科長梁俐霜表示，燈塔目前非公告歷史建物或古蹟，18日會勘是為確認路線沿線設施權屬，因此僅通知相關單位，基本設計階段時，會辦理文化資產調查，民眾已提報文資部分，若涉及文資保存會依程序辦理；此外，金色水岸寬度多為15米，但燈杆路段僅須留11.4米，可供輕軌通行，設計階段會釐清維管權屬及功能，評估移設或原地保留。

(中時 )