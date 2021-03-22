封測廠菱生(2369)董事會通過2020年財報，受惠下半年訂單回流及需求成長，全年合併營收恢復成長、升至近3年高點，營運雖仍處虧損、但虧損明顯收斂，歸屬母公司稅後虧損1.64億元、每股虧損0.44元，虧損幅度大減7成、為近3年最佳。公司決議不配發股利。

菱生股價近期震盪走升，9日拉回15元附近獲得支撐，近日逐步走揚。今（22）日開高後持穩盤上，上漲3.08％至16.75元，截至午盤維持逾1％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人持續偏多操作，上周合計買超達6571張。

菱生去年合併營收54.57億元、年增15.64％，毛利率5.48％、營益率負3％，較前年負1.35％、負12.28％顯著好轉，本業虧損減少71.78％，均創近3年高點。歸屬母公司稅後虧損1.64億元、虧損幅度減少70.23％，每股虧損0.44元，亦為近3年最佳。

以此推算，菱生去年第四季合併營收15.22億元，季增11.51％、年增21.16％，為近3年高點。惟受新台幣強升影響，毛利率6.31％、營益率負1.3％，遜於第三季7.57％、負0.91％，但顯著優於前年同期0.44％、負9.37％。

由於業外較第三季顯著轉虧，菱生去年第四季歸屬母公司稅後虧損0.53億元，虧損幅度較第三季跳增、但較前年同期減少51.29％，每股虧損0.14元，低於第三季0.01元、但優於前年同期0.29元。

菱生受惠景氣回升帶動訂單回流，去年營收表現逐季好轉。2021年2月自結合併營收4.92億元，雖月減14.26％、仍年增11.93％，累計前2月合併營收10.67億元、年增達32.37％，續創同期新高。

菱生總經理蔡澤松去年底法說時指出，公司產能自去年9月起滿載，訂單能見度已達今年第二季，對此已積極擴產因應，預計增加產能以射頻（RF）占20％最多、電源15％居次，以及光學、微機電（MEMS）跟記憶體等。

蔡澤松看好後疫情時代的相關需求持續，且5G相關需求剛起步，菱生擁有射頻晶片封裝及電源晶片封測業務，為未來接單增添利基，預期今年射頻元件封裝需求可望顯著增加，其中WiFi需求估高於5G。電源晶片封裝則布局一站式服務，需求預計第二季起顯現。【時報記者林資傑台北報導】封測廠菱生(2369)董事會通過2020年財報，受惠下半年訂單回流及需求成長，全年合併營收恢復成長、升至近3年高點，營運雖仍處虧損、但虧損明顯收斂，歸屬母公司稅後虧損1.64億元、每股虧損0.44元，虧損幅度大減7成、為近3年最佳。公司決議不配發股利。

菱生股價近期震盪走升，9日拉回15元附近獲得支撐，近日逐步走揚。今（22）日開高後持穩盤上，上漲3.08％至16.75元，截至午盤維持逾1％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人持續偏多操作，上周合計買超達6571張。

菱生去年合併營收54.57億元、年增15.64％，毛利率5.48％、營益率負3％，較前年負1.35％、負12.28％顯著好轉，本業虧損減少71.78％，均創近3年高點。歸屬母公司稅後虧損1.64億元、虧損幅度減少70.23％，每股虧損0.44元，亦為近3年最佳。

以此推算，菱生去年第四季合併營收15.22億元，季增11.51％、年增21.16％，為近3年高點。惟受新台幣強升影響，毛利率6.31％、營益率負1.3％，遜於第三季7.57％、負0.91％，但顯著優於前年同期0.44％、負9.37％。

由於業外較第三季顯著轉虧，菱生去年第四季歸屬母公司稅後虧損0.53億元，虧損幅度較第三季跳增、但較前年同期減少51.29％，每股虧損0.14元，低於第三季0.01元、但優於前年同期0.29元。

菱生受惠景氣回升帶動訂單回流，去年營收表現逐季好轉。2021年2月自結合併營收4.92億元，雖月減14.26％、仍年增11.93％，累計前2月合併營收10.67億元、年增達32.37％，續創同期新高。

菱生總經理蔡澤松去年底法說時指出，公司產能自去年9月起滿載，訂單能見度已達今年第二季，對此已積極擴產因應，預計增加產能以射頻（RF）占20％最多、電源15％居次，以及光學、微機電（MEMS）跟記憶體等。

蔡澤松看好後疫情時代的相關需求持續，且5G相關需求剛起步，菱生擁有射頻晶片封裝及電源晶片封測業務，為未來接單增添利基，預期今年射頻元件封裝需求可望顯著增加，其中WiFi需求估高於5G。電源晶片封裝則布局一站式服務，需求預計第二季起顯現。

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