對全球公債殖利率急升與美中緊張局勢的擔憂揮之不去，但南韓樂觀的初步出口數據帶來支撐，周一南韓KOSPI指數在平盤附近狹幅波動，目前微升0.03%。

三星電子與SK海力士分別漲0.12%與0.72%，電池大廠LG Chem與網路巨頭Naver分別跌2.53%與1.12%。

最新海關數據顯示，南韓3月1~20日出口額年增12.5%，進口年增16.3%，貿易收支為順差8.2億美元。同一期間，南韓半導體出口年增13.6%，南韓對中國出口年增23.4%。

美國聯準會上周五宣布3月底到期的銀行補充槓桿率（supplementary leverage ratio,SLR）豁免條款將不再延長，這表示銀行必須提高其資本水位，引發銀行業可能被迫出售部分持有公債的擔憂。上周五美國債市再度遭到拋售，美國10年期公債殖利率升破1.7%，但周一已經回落至1.68%。

外資盤中賣超韓股3484億韓元。

韓元目前貶0.16%，報1,132.4兌一美元。

(時報資訊)