五月天「好好好想見到你」演唱會前天（20日）開始在台南市立體育場開唱，將一連舉辦2周共5場，吸引全台民眾至台南朝聖，交通為此大受影響；台南市警局嚴密執行交通疏導及安全維護工作，昨日舉辦第2場時，就有民眾在網路上稱「警察正大肆拖吊中」，但文章一出，深受交通壅塞所苦的當地民眾紛紛喊「療癒啊」、「違停被拖剛好而已」。

五月天「好好好想見到你」演唱會前天（20日）開始在台南市立體育場開唱，將一連舉辦2周共5場，吸引全台民眾至台南朝聖，交通為此大受影響。（圖／翻攝自台南爆料公社-台南最大社團）

網友發文表示「亂停機車看演唱會的人，聽完演唱會後只能叫計程車回家了，因為警察趁這個時候正大肆拖吊中」。（圖／翻攝自台南爆料公社-台南最大社團）

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，暌違16年再次到台南開唱，分別在20、21、27、28、29日等5天開唱，吸引大批粉絲到台南朝聖；前2天的演唱會，體育場附近交通被歌迷擠得水洩不通，不少民眾在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」張貼散場人潮，也有網友說周邊一堆機車違停，警方正陸續拖吊中。

網友發文表示「亂停機車看演唱會的人，聽完演唱會後只能叫計程車回家了，因為警察趁這個時候正大肆拖吊中」，也有人發文分享拖吊情形，「原來是杜德偉演唱會啊，全部拖吊，通通拖吊，拖拖拖」；許多台南當地民眾受交通打結所苦，紛紛留言回應「療癒啊」、「台南發大財」、「違停被拖也是剛好而已」、「幫小黃司機拚個經濟！支持警察」、「快吊走，已經讓週邊居民很難回家」。

網友發文表示「亂停機車看演唱會的人，聽完演唱會後只能叫計程車回家了，因為警察趁這個時候正大肆拖吊中」。（圖／翻攝自台南爆料公社-台南最大社團）

也有人發文分享拖吊情形，「原來是杜德偉演唱會啊，全部拖吊，通通拖吊，拖拖拖」

不過也有不少民眾抱怨塞車狀況仍很嚴重，留言說「還有這麼多摩托車，看來拖太少了」、「感覺在跨年」；也有人說「跟台北101散場相比，根本小菜一碟」、「過年去逛夜市還比這個塞」；也有附近店家說此次演唱會動線安排很好，歌迷素質也很好，沒有製造垃圾或環境髒亂，來店內也都有乖乖排隊不會催餐很有禮貌。

(中時新聞網)