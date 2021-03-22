台南市長黃偉哲（前排右三）宣示一起節水抗旱。（程炳璋攝）

台灣去年無颱風入境，全台水庫今年大缺水，台南市儲水量1.44億噸剩往年均值一半，經調配管控用水可到7月，22日逢世界水資源日，台南市長黃偉哲疾呼民眾節水，一起度過近10年最嚴重旱災。

台灣去年是56年來首次無颱風入境的1年，水庫缺雨，導致今年以來旱象難解，台南市現有儲水量1.44億噸，僅是往年平均數值的3成到5成，水情在2月25日提前進入橙燈（減量供水），近10年最早。

正逢世界水資源日，黃偉哲到新南國小與學童互動體驗節水遊戲，他疾呼，老天不下雨，大家要自助人助，有警覺意識一起節水抗旱。

中央與地方政府未雨綢繆聯手管控調配，今年第1期稻作停灌，為台南市水庫省下2.2億噸農業用水，加上工業大戶用水節水7％，非工業用水節水10％，兩者去年至今省下500萬噸水。

另外啟用僅限民生用水的抗旱水井，盤點增加再生水使用途徑（洗街、澆灌）。另外啟用大型移動式RO淨水設備，預計4月至5月可供水5000噸給工業使用。

儘管水情嚴峻，黃偉哲要民眾放心，台南市現有儲水可撐到7月，目標努力延長撐至8月，迎接颱風季雨水到來。

針對旱象，有公民團體發聲提議調高水價，黃偉哲持保留態度，他認為，台灣水價的確偏低，突然漲水價影響民生，若要調漲必須溫和，一步步調整，讓民眾生活節水習慣跟著慢慢改善。

(中時 )