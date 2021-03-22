搶攻國內年產值逾90億的燒肉市場商機，繼「原燒O-NiKU」之後，王品集團再創燒肉新品牌「肉次方」，正式搶進燒肉吃到飽市場，開在台北西門町峨嵋街的首店已開始試賣並於22日對媒體公開，預計4/2日正式開幕，為王品今新創首發品牌，亦為集團旗下第22個品牌。

負責「肉次方」的王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，「肉次方」平均客單價目標訂在750元至800元間，正式開幕後營運穩定，將很快在北部開出第二家門市，並與已有16家連鎖門市的「原燒O-NiKU」分進合擊，提高燒燒肉市場市占。

慶祝新品牌登場，「肉次方」舉辦優惠促銷活動，即日起至4/1日，加入Line好友，即享三人同行8折優惠，四人(含以上)同行7折優惠。另4/2日開幕當天，到來店消費，每人即贈送ASAHI啤酒一杯，王品集團提醒，未成年勿飲酒，喝酒勿開車。

王品集團市調發現，台灣逾90億元燒肉市場中，客單價介於400至800元間的占比超過五成 ，規模近50億元。為此，新品牌「肉次方」瞄準20至35歲客層，視肉品種類等級不同，訂出588元、788元和988元三種價位，提供27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮和各種雞鴨羊肉，自助餐廳另有17種小菜與新鮮時蔬，讓客人吃到飽。

吳憲政表示，台灣燒肉市場規模龐大，且市場不乏燒肉吃到飽店家，但常接到3種客訴：1.號稱吃到飽，實則吃不飽。2.肉片太「單薄」，一夾就碎、沒誠意。3.吃到飽的食材選擇太「稀微」。針對消費者此「三大痛點」，王品「肉次方」標榜選刻意選用諸如:肋眼牛排、7盎司安格斯黑牛排、昇龍牛、昇龍豚等原塊厚切肉品切入市場，讓吃貨「吃好吃飽也能吃到寶」，進而問鼎燒肉吃到飽領導品牌。

「肉次方」標榜提供超過50種原塊好肉，以不同價位讓肉控選擇。

其中每人588元包括可以吃到厚薄適中的「特選牛舌」、長35公分「定番昇龍豚」。每人788元則有專人桌邊現切「美國PRIME肋眼牛排」與厚實的「嫩肩板腱肉」。每人988元則可有每頭牛僅有1%的「橫膈膜」吃到飽。不吃牛的消費者則可以選擇「戰斧豬排」。此外並提供包肉生菜、米香、墨西哥餅皮，讓客人單烤或包肉吃食。甜點則主攻可以搭配跳跳糖、巧克力、飛機餅乾等數十種配料的聖代。

(工商 )