翁啟惠。（本報資料照）

監察院日前通過中研院前院長翁啟惠在浩鼎案的第三版調查報告，指翁無財產申報不實與違反利益迴避。監委王美玉今提出不同意見書，指翁啟惠是借名持有或贈與子女浩鼎股票，證詞反覆不一，也違反公職人員利益衝突迴避法；且監察制度採「刑懲並行」，翁啟惠縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。監院對經彈劾及懲戒案提出再審，「應就制度面是否周全研議救濟途徑，不應就個案因人設事。」

翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，法院與公懲會都認定翁財產申報不實。去年監委換屆，翁陳情，監察院司法及獄政委員會本月10日通過第三版調查報告，逆轉改認定翁無財產申報不實，也無違反公職人員利益衝突迴避法，不但推翻過去調查報告，且創下「一案三查」紀錄。

王美玉今提出不同意見書指出，翁啟惠在被訴貪汙案件審理時，分別在調查局、士林地方法院偵審期間，都明確供述是借名持有浩鼎股票，此有士林地院刑事確定判決可查；其次，翁啟惠在監察院調查其財產申報案件及訴願、公懲會審理時，都自認是借名持有浩鼎股票。直到2018年4月3日就財產申報不實案件訴願補充理由時，才改口相關浩鼎股票早於10年已贈與子女，後於2019年3月14日公懲會答辯書，也改口1460張股票是子女的，但公懲會仍認定浩鼎股票為翁啟惠借名持有。

王美玉質疑，翁啟惠若改口主張浩鼎股票早於2012年已贈與子女，而非借名持有之事屬實，何須在2014年4月向美國政府電報2013年度個人所得稅時，申報出售鄭某名下浩鼎股票27張的實質所得？且翁2018 年8月28日在法院表示，女兒不可能有321萬美元，是他以自有財產處分所得支付。

此外，國稅局也認定翁啟惠女兒名下3000張浩鼎股票係翁以借貸 321萬美元方式間接贈與，而非以翁女兒自有資金購買。再次證明 1460張浩鼎股票非其子女財產，而是翁啟惠借名持有。

王美玉指出，監委辦案係採「刑懲並行」原則，不因刑事在追訴中，行政責任就不追究；刑事無罪，不代表行政上沒有責任。翁啟惠的違失，縱經刑事判決無罪，仍得予以懲戒。而彈劾案文是依據當初調查報告而來，若認為彈劾有問題，須先推翻原調查報告，也就是要先進行覆查。但根據監察法施行細則規定，覆查案件有3年時限，及必須未經糾正及彈劾；「此案經彈劾通過，因此不符合覆查規定。」

「正辦應該是去檢討覆查機制有無問題，以及如何救濟？」王美玉強調，彈劾案經審查會通過後，依公懲法規定監察院是當事人，「是否對提出彈劾案且經懲戒法院決議懲處後，提出再審推翻懲戒法院的判決，應該就制度面是否周全研議救濟途徑，不應就個案因人設事」，何況這次的調查報告是監察院對翁啟惠個人提出的第三本調查報告。

針對翁啟惠以監察院訴願委員會2020年2月27日撤銷財產申報處罰鍰為由，作為新事實、新證據，向公懲會聲請再審。王美玉也說，監院函復公懲會之核閱意見，已說明「行政裁罰雖撤銷，但公懲會判決並不受訴願決定效力之拘束，請公懲會本其權責依法判決。」最終公懲會仍駁回翁啟惠再審，證明監院函復並無錯誤；公懲會法官依據法律獨立審判，指的是依據「財產申報法」，亦即貪污罪嫌判決翁啟惠無罪，但仍認為翁有申報不實違反財產申報法。

王美玉也指出，此案翁啟惠提出兩次再審都被駁回，公懲會懲戒的理由，除翁違反財產申報法，還包括違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則，並非指違反公職人員利益衝突迴避法，此案其他創作人均依相關規定揭露，只有翁並未揭露可能發生利益衝突情事。

(中時 )