桃園某私立大學22日上午11時許發生學生墜樓事件，一名26歲建築系四年級女學生從教學大樓跳樓墜至中庭，送醫前即判定死亡。校方表示，該名學生上學期因個人健康因素休學，這學期復學，發生意外後學校已通知家長，並協助處裡後續事項，對於其他學生學校也會啟動關懷輔導機制。警方表示，現場初步並未發現遺書，詳細意外原因有待進一步調查。
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(中時 )
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