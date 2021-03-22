預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午特別到亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午特別到亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午特別到亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市長侯友宜上午特別到亞東醫院關心醫護人員接種情形，他呼籲符合條件的醫護人員都能儘早完成疫苗接種，因為第一線同仁保護好自己後，才能安心去照顧別人。

侯友宜表示，新北市共有2萬269位第一線作戰人員屬首波施打對象，經調查有4929人（24.3％）有意願接種AZ疫苗，但新北市僅獲分配3800劑疫苗，希望中央能儘快分配足夠的劑量，讓有意願的醫事人員都能完成疫苗接種。

侯友宜說，新北市目前僅能於獲配發疫苗的亞東醫院、衛生福利部雙和醫院、台北慈濟醫院及淡水馬偕紀念醫院施打，這對在其他醫院的同仁非常不方便，也可能會降低施打率，但他還是鼓勵大家抽空到指定的醫院施打，保護自己也保護他人。

衛生局表示，目前疫苗開放施打對象為設置專責病房或負壓隔離病房醫院第一類、第二類風險等級的醫事工作人員，近來因國際間疫苗接種後不良反應事件頻傳，導致醫事工作人員接種意願偏低，因此亞東醫院林芳郁院長特別帶頭接種AZ疫苗，增加第一線同仁接種信心。

衛生局指出，截至3月20日，新北市共採檢2萬4414人次、收治113位確診者、居家隔離1837 位、居家檢疫8萬9803位、尚在居家檢疫988人。

鑑於國外疫情仍未停歇，市府呼籲民眾持續配合防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，落實良好衛生習慣，保護自己也保護別他人。

(中時 )