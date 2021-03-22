到底蘋果（Apple）會不會在3/23舉辦春季新品發表會，各界都在猜。而向來掌握蘋果新品準確度也相當驚人的財經記者Mark Gurman近日指出，有機會在4月份亮相，令人感到期待。

財經外媒報導指出，蘋果正在準備更新旗下iPad Pro產品線。根據Gurman分享，12.9吋的款式預計將會搭載升級的螢幕（預計就是mini LED），搭載與M1晶片性能有類似水準的A14X晶片，並具備更好的相機以及Thunderbolt連接埠。此外，他也指出蘋果正在準備新一代iPad mini（應是第六代iPad mini）以及全新的入門款iPad(預料是第9代iPad）。

New story: New iPad Pros with M1-caliber chips (A14X), better cameras, Thunderbolt port, and updated screen on 12.9 inch version coming next month after stay at home sales boost. New iPad mini with a bigger screen and entry-level models also in the works https://t.co/wQGhAAIFtk — Mark Gurman (@markgurman) March 17, 2021

從Gurman的說法可以看見，最新一代iPad Pro有望升級採用mini LED螢幕，但很可能只發生在12.9吋款式之中，11吋款式可能用不上。另外蘋果在2020年秋季發表的iPad Air 4，外型更方正趨近iPad Pro也用上第二代Apple Pencil以及USB-C連接埠。為了在新一代iPad Pro與其他iPad之間拉開規格差距，則新品預計升級支援Thunderbolt，對比過去iPad款式採用的USB-C連接埠來說，傳輸速度更快且能連接更多外接螢幕、硬碟或其他外接設備。

此外從Gurman的報導可以得知，他預測蘋果在4月才會舉行新品發表會，間接打臉了爆料達人Jon Prosser(@jon_prosser)預測蘋果在3月23日舉行發表會的說法。先前Jon曾經宣稱如果3月23日蘋果沒有舉辦新品發表會，將要剃掉自己的眉毛。而近日他也改口認為蘋果新品發表會將會落在4月而非3月，不過這一次沒有像先前那樣，給出確切的發表會日期。

除了iPad Pro之外，先前傳出有可能在今年春季發表的蘋果新品還有新一代Apple TV、蘋果全新藍牙追蹤器AirTags（暫定名稱）以及第三代AirPods(諜照）等。而日前天風國際分析師郭明錤指出，第三代AirPods預計要Q3才會量產，將不會在春季現身，澆熄了不少果粉的熱情。

(科技)