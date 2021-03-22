總統蔡英文連日來在社群平台貼圖談核四，遭國民黨台北市議員游淑慧點名，只敢在背後貼圖，不敢出來辦論，沒想到被前民進黨桃園市議員王浩宇和網軍的攻擊，對此，同黨的北市議員羅智強跳出來伸援游淑慧，痛批民進黨要就直球對決，不要因為游淑慧打到痛處，就在背後網軍攻擊。

藻礁爭議引發缺電、重啟核四等議題，若不重啟核四，要靠什麼發電？蔡英文20日回應，台灣的能源轉型方向很明確，就是發展綠能非核。蔡近日更頻頻透過臉書發表核四相關圖文，讓游淑慧感到非常詭異，並喊話，「與其狂發圖，不如來辯論」，沒想到遭到民進黨側翼的攻擊。

對此，羅智強今（22日）在臉書發文表示，蔡英文天天發反核圖卡，所以游淑慧乾脆問蔡英文，何不與核四公投領銜人黃士修辯論，來個直球對決？沒想到王浩宇又出來作球，說前總統馬英九有跟任何「人民」辯論過嗎？

羅智強提醒王浩宇，當年的雙英ECFA辯論，蔡英文並沒有公職在身，正是一介平民，但馬英九依然尊重蔡英文的代表性，何況現在是蔡英文自己想主導反核議題，站到第一線來面對檢驗，不也是總統應該有的擔當？如果總統的職責只有臉書發圖卡，那不如請小編來當總統就好。

另外，羅智強譏諷，可能是游淑慧打到民進黨痛處，現在1450開始攻擊游淑慧，他請支持者一起幫游淑慧加油。大批網友也在其po文底下留言表示，「游淑慧議員甘巴爹」、「加油，凡1450會攻擊的，代表游淑慧一定做對事」、「國民黨只有團結，才有能力和力量，來監督制衡這個政府」、「加油！人民給議員們靠」。

(中時新聞網)