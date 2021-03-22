連鎖迴轉壽司店「壽司郎」免費吃活動，掀起全台瘋改名「鮭魚」，連日來不只占據國內各大新聞版面，連國際媒體都關注，值不值得為了吃免錢大費周章改名，引起各方論戰，有網友好奇「壽司郎」在日本到底算什麼等級？不料有內行人揭殘酷真相，日本人根本嗤之以鼻，讓眾人驚訝。

對於台灣人為了吃免錢的壽司郎，不擇手段改名「鮭魚」，引發全台一陣「鮭魚之亂」，日媒直呼「在日本幾乎不可能發生」，更讓不少日本人嘖嘖稱奇。有網友21日在PTT發文指出，壽司郎在台灣市場應該算是迴轉壽司的高級貨，沒想到日本人頻頻嗤之以鼻，認為會為壽司郎這種等級的迴轉壽司改名難以想像。

原PO以「壽司郎在日本等級真的那麼低嗎？」為題，在PTT詢問壽司郎在日本迴轉壽司界到底算什麼等級？貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「平民餐廳吧」、「窮人吃的」、「40元迴轉壽司是要多高級？」、「迴轉壽司就很難高級」、「就日本爭鮮」、「你會為了滷肉飯改名嗎？」，不少網友意外，被「鮭魚先生」們視為珍寶的壽司郎，原來並沒有想像中高級。

有內行網友分析，迴轉壽司終究只是迴轉壽司，迴轉本身就是「吃粗飽」的概念，日本人若想吃高級壽司，就不會選迴轉的那種，壽司郎用日本的物價看，在日本人心中大概就是10元壽司，就像他們也覺得唐吉訶德「don don donki」在台灣要排隊很奇怪。

網友指出，外來的東西，剛來到台灣都會變稀奇，跟「一蘭拉麵」差不多概念，在台灣也有一些人因為從沒吃過，就覺得算高級餐廳，就像星巴克在外國是平民，來台灣也變高級的道理一樣；但也有網友認為，即使是迴轉壽司，但跟一般便當費相比還是算貴，吃10盤就要花1500元以上了，所以會被部分人歸類為「高級餐廳」。

免費變浪費! "鮭魚之亂" 壽司郎廚餘是假日的6倍!

(中時新聞網)