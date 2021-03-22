(14：08更新)升級強烈大陸冷氣團！氣象局台北測站在今天下午1點測得12度的低溫，達到強烈冷氣團12度以下的標準，截至下午1點50分，全台最低溫9.6度出現在新北市石門、新竹縣關西、桃園市楊梅。

強烈大陸冷氣團發威！昨晚至今晨雙北已有9人猝死，中央氣象局今天中午12時25分發布低溫特報，受冷氣團影響，今天下午至晚間基隆市、新北市、桃園市、新竹縣有10度以下氣溫發生機率，較原本預估最低溫12度來得更冷。

氣象局表示，今天下午至晚上，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣為寒冷的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象局表示，今天大陸冷氣團影響，今晨台灣本島平地最低溫出現在桃園茶改場10.2度，中部以北、東北部整日最低溫約13度，局部地區下探12度，高溫只有15、16度，中部及花東也偏涼冷，高溫約18至20度，只有南部稍微舒適，高溫可以來到23度左右；上半天水氣多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地方雲量偏多，中部地區及南部山區也有零星降雨，下半天之後水氣減少，平地的降雨機率將逐漸降低。

(中時新聞網)