39歲楊姓女公務員在2018年9月起1年期間，於網路社群平台批踢踢陸續指名道姓詛咒、辱罵林姓女約聘僱人員同事，「早日出車禍」、「去死」、「全家不得好死」及「殺死」等字眼，林女發現後提告，楊女辯稱工作遭林女欺負、霸凌，才希望她受報應。台中地院依恐嚇危害安全等罪嫌判楊女徒刑2月，得易科罰金，仍可上訴。

在政府機關政風室工作的林姓女員工，在2019年年10月間，經人告知發現同事楊女在批踢踢平台上指名道姓罵她，她發現發文內容很多，又很嚴重，說要「殺死」或「打人」，且兩人辦公室位置相距僅10幾公尺，讓她害怕緊張，連下班都不敢單獨1人到地下停車場。

楊女到案否認恐嚇犯行，辯稱她遭林女欺負、霸凌，所以希望林女能受到報應，而且林女的姓名算普遍，她也沒有要讓林女知道她的想法。楊女在警方偵查期間說：「我希望她可以從我的世界消失」；在法院也說：「我就想要她受到報應」等語。

經查，楊女自2018年2月至2019年4月間多次在網路留言，「公家機關簡任15職等的約僱人員，會拍馬屁，搞小團體排擠人，去死！」、「霸凌者不得好死」、「早日遭到報應」、「早日下地獄」、「30好幾應裝娃娃音」、「噁心的八婆」、「殺了死八婆」等語。

法官認為，楊女指名道姓及描述職場工作、職等及學歷等資訊辨識所指對象就是林女，且內容包括「早日出車禍」、「去死」、「全家不得好死」及「殺死」等激進言論，導致林女生活於恐懼中，事後，並曾寫道歉信，與被害林女達成和解及賠償。

但法官審酌，楊女否認犯行，堅持行為並無不當，仍懷有強烈敵意，她曾為政風人員知法犯法徒耗司法資源，沒有給予緩刑的餘地，依恐嚇危害安全等罪嫌判徒刑2月。

(中時 )