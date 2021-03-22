美日兩國於本月16日舉行外交及國防「2＋2會議」並發表聯合聲明，強調美日均重視台海穩定。對於美日的友台立場，外交部今天表示，高度歡迎並由衷感謝美國與日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。我國政府將持續與日本、美國及理念相近國家緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫，16日與美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀舉行「美日安全諮商（2＋2）會議」，並於會後發布聯合聲明，強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」。

外交部發言人歐江安指出，我國政府將在既有深厚友好的基礎上，持續與日本、美國及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

她說，日本政府多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值，並與台灣擁有密切的經貿關係及人員往來，是日本的重要夥伴及珍貴友人。台灣珍惜與日本的長遠友好關係及共享價值，且人民彼此建立真誠友誼，特別是在面對天災的挑戰時，更展現「患難見真情」的濃厚情感。

外交部重申，我國將在既有的堅實友好基礎上，積極深化台日間各項交流與合作，持續穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

(中時 )