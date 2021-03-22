「七分篩檢法」結核病自我檢測，分數超過5分請儘快就醫。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

35歲劉女士因罹患風濕性關節炎，接受生物製劑治療，健康檢查發現右下肺葉有結節，追蹤4個月結節擴大，於是手術切除，病理切片發現組織呈現「乾酪性壞死」現象，確診為結核菌引起的結節。台中慈濟醫院醫師倪永倫表示，劉女士是肺結核感染者，只要遵照醫囑服藥仍可治癒。

倪永倫表示，劉女士服用生物製劑治療，使免疫力下降，結核病菌有機可乘才發病，但也沒有出現慢性咳嗽、多痰、胸痛等明顯肺結核症狀，歸類是非典型症狀的肺結核病人，是少數個案，一般大眾不需要擔心。

「結核病是可以治癒的」！倪永倫指出，通常肺結核是透過胸部X光和驗痰查出結核菌蹤跡，結核病病人只要按規則服藥6個月，絕大部份都能痊癒，治癒率可達9成5，之後定期追蹤即可。若曾與結核病人接觸，可依循衛生所通知結核接觸者就診建議，照X光或抽血評估，是否有受到感染或潛伏感染，給予預防性投藥治療，減少日後發病機會。

劉女士規則服用抗結核菌藥物，也能持續接受生物製劑治療。倪永倫提醒，老年人易發生肺結核且男性多於女性，如果是免疫不全病人、糖尿病、肺部纖維化或長期洗腎的人都屬於高危險群，應特別注意，可嘗試「7分篩檢法」自我檢測，分數超過5分就要儘快就醫。

台中慈濟醫院表示，3月24日是世界結核病日，醫院 23日上午10點30分在醫院大廳舉辦「結核病防治」衛生教育講座，推廣肺結核相關衛教知識，邀請有空的朋友一起來認識結核病、遠離肺結核。

(中時 )