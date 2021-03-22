交通部公路總局鼓勵民眾提前繳納汽燃費，自用汽車及機車車主只要在5月20日前繳納110年度汽燃費，或在指定日期前申辦委託轉帳代繳汽燃費或汽燃費電子繳款單並繳清，就可參加抽獎，總獎項1060個、金額總計337萬。

公路總局表示，5月20日前繳清該年度汽燃費的自用汽車及機車車主，將於6月底抽獎；8月底「7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並扣款成功」、「5月20日前申辦汽燃費電子繳款單並於汽燃費開徵期內繳清本年度汽燃費」及「7月31日前透過監理服務App或監理服務網繳清本年度汽燃費」等3類車主，有第二波抽獎。民眾不需另行登錄，只要透過公路總局監理服務網（https：／／www.mvdis.gov.tw／）或監理服務App、LINE Pay Money、元大銀行App、橘子支付App、嗶嗶繳App、四大超商多媒體資訊機（統一ibon、全家FamiPort、OK OK‧go、萊爾富Life-ET）或各監理所站服務窗口等管道繳納汽燃費後，電腦就會隨機抽選幸運得主。

除透過信用卡繳納汽燃費依發卡機構不同可能會收取手續費外，其他管道繳納汽燃費均無需另行支付代收手續費。

(旺報 )