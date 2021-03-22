馬來西亞的歌手黃明志，去年自編自導電影《你是豬》，因內容改編自當地真實校園暴力事件，遭有心份子檢舉而被警方立案通緝，過去半年多因疫情影響多待在台灣的他，14日飛返家鄉大馬後，他先在飯店隔離7天，今（22日）隔離期滿，他一早就到當地警局自首，並發文表示，如此今天天黑前沒有報平安，就代表他可能被拘留了。

黃明志22日一早就在社群網站發文，由於隔離已經結束，所以他先去吃了早餐，之後就抵達警局自首；黃明志表示，這是他第8次以一個音樂人與製片人的身份，與警察合作配合調查，「雖然我知道我只是一個普通公民，還不夠強大，無法打擊來自這個國家的巨大壓迫，但我從來沒有想過要逃走，因為我是馬來西亞人，我愛馬來西亞，也希望馬來西亞愛我」。最後提到，如果今天天黑之前他沒有在任何社群發文傳遞任何訊息，根據他過往的經驗，應該就是被拘留了。

黃明志之前曾表示，自己有過8次案底，其中3次還是被通緝，「通緝令是一輩子的，就算現在不回來，以後一樣要回來，該發生的還是會發生…這裡是我的家，家裡還有父母在等我。我沒有做錯，為什麼要逃」？他認為，一旦逃避就代表犯錯，因此總是主動自首。他這次回馬來西亞受到各界關注，黃明志表示這幾天收到很多問候，強調自己會堅強面對；此外，曾多次發表不自殺聲明的他，再次呼籲，萬一自己真的出事了，請大家勇敢地追隨民主自由的意志。「只要各族團結一致，用群眾的力量擊垮濫權腐敗和種族政策，那國家才會進步，民主才能抬頭，人們才能得到自由」。

(中時 )