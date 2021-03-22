去年下半年全球車市回溫，車用扣件廠恒耀(8349)去年第三季起轉盈，去年第四季獲利登上全年最高，單季EPS達約1.64元，全年每股盈餘2.52元，優於前年的2.16元。

恆耀國際2020年營收88.24億元，年減約11%；稅前淨利3.98億元，淨利2.87億元，歸屬於母公司淨利2.93億元，年增約16.7%；每股盈餘2.52元。去年度擬以盈餘分配現金股利每股2.12元。以目前股價計，殖利率約3%。

去年下半年全球車市回溫，恒耀去年第三季轉盈，單季每股賺1.23元，並帶動前三季轉盈，去年前三季每股淨利0.88元。去年第四季單季EPS衝上約1.64元，挹注全年獲利比前年成長。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；去年全年營運來看，去年第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，第一季營收約20億元，年減逾二成，單季每股盈餘0.01元；由於第二季歐美疫情嚴峻，第二季營收降至16.9億元低點，單季轉虧，每股淨損0.36元。第三季營收重回20億元之上，達24.13億元，營運比第二季轉虧為盈。去年第四季營收衝上約27.2億元，單季每股賺約1.64元。

今年以來全球車市持續回溫，恒耀業績延續成長，前2月營收15.82億元，年增15.9%。

另外，今早傳出廠房發生火災，恒耀表示，發生火災為公司之關係企業恒耀工業股份有限公司，恒耀公司之財務、業務不受影響；此次火災廠區為恒耀工業之清洗等後段製程，主製程不受太多影響。

(時報資訊)