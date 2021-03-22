里昂證券指出，同欣電（6271）四大利多匯聚，占據產業有利地位，將享有長期趨勢增長動能，帶動獲利三級跳，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價高達265元。

同欣電擁有的四大趨勢利多，分別是：大陸半導體在地化、IDM廠委外代工、CIS感測器持續升級，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）趨勢，尤其同欣電約有四成營收與車用領域相關，料將抓住2021、2022年車用市場復甦勢頭，同時，在太空與醫療領域的布局，也是長期營運動能的推進器。

受惠於ADAS與LED趁透率提升，同欣電大啖車用CIS封裝、陶瓷基板商機，尤其車用CIS封測產能緊俏，里昂認為，同欣電很可能近一步擴產以滿足主力客戶的強勁需求，來自車用事業營收2020～2022年的年複合成長率，上看36％。

隨產品組合改善與營運規模擴大，里昂判斷，同欣電的毛利率有更多揚升空間，推估2020～2022年的每股純益年複合成長率衝上30％程度。

外資研究機構指出，同欣電2020年已走出獲利谷底，每股純益大增七成以上、來到7.88元，2021、2022年毫不客氣，直接站上每股賺進一股本里程碑，每股純益分別為11.92與13.35元。

(工商 )