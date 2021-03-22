「國標舞女王」劉真羽化1周年 網友不捨淚喊：好想念她

「國標女王」劉真逝世一周年，她的驟逝仍讓許多人感到不捨，經紀人任月琴、好友楊麗菁22日都寫下思念心情。任月琴與劉真情同姊妹，兩人既是工作夥伴，也是知心好友，她回憶劉真，「妳說，甘地曾說過『In a gentle way,you can shake the world』妳可以溫柔地撼動這個世界」。

任月琴難忘與劉真相處的所有點滴，「妳對我說舞蹈是妳生命的記憶，希望讓大家認識妳內心的想法與內在特質，除了舞蹈表現以外的自己，妳希望可以表達女性溫柔的力量，溫柔不代表軟弱，而是一種持續的堅持與內在修養。妳選擇了舞蹈，這也是溫柔女孩的叛逆」。她回憶劉真對跳舞的堅持，更見證她築夢的所有歷程，「看見妳在追求夢想與實現自我時，渾身散發出來的自信光芒，如此美麗動人」。

劉真與經紀人任月琴情同姊妹。（經紀人提供）

劉真逝世一周年，任月琴提筆寫下無盡思念，希望回望好友的美麗容顏，以書寫讓意念穿越時空盡情傾訴，「一年的時間過去了，日子一天天前進，太多回憶，我總是無時無刻想起妳，妳的笑容模樣悄然現身，有一瞬間失而復得的幻覺，當下便成了化現的願力」。她感嘆與劉真從相遇到緣盡，終究各自轉身，「忍不住失去的痛苦與遺憾，心中再多的難捨難分，都要勇敢接受放下，我明白再見將會是另一種重逢」。

任月琴表示：「因為離別，才知道彼此是生命中珍貴的陪伴，我只能陪妳到這裡，悲傷終會過去，溫柔留給未來，我相信，當生命走到最後，就能再遇見妳。」她提及這一年多自己尋求宗教信仰的託付，加上劉真給予的溫柔，兩者成為自己支撐下去的力量，她22日工作結束後，也會到廟裡為好友誦經祈福，「記住這一切都如花開花落綻放的美好，讓我們都記得妳溫柔的美麗，妳的精神永遠與我們同在。生命不可逆，溫柔永不息」。

(中時 )